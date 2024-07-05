https://news.day.az/officialchronicle/1672988.html Президенты Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана посетили первый жилой комплекс и мечеть Ашагы Говхар Ага в Шуше, совершили прогулку по городу - ФОТО
Президенты Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана посетили первый жилой комплекс и мечеть Ашагы Говхар Ага в Шуше, совершили прогулку по городу - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящиеся с визитом в нашей стране Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 5 июля посетили первый жилой комплекс из 23 зданий в Шуше и мечеть Ашагы Говхар Ага, совершили прогулку по городу Шуша.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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