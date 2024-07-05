Гидрометцентр предупреждает

В северных и западных районах Азербайджана с 6 по 8 июля местами ожидаются дожди и грозы.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В отдельных местах (Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Газах-Гянджа, Дашкесан-Гедабек, Карабах и Восточный Зангезур) осадки будут интенсивными, пройдут грозы, град, в высокогорье возможен мокрый снег.

Ожидается, что в реках повысится уровень воды. На некоторых реках, протекающих по территории Большого и Малого Кавказа пройдут кратковременные сели и паводки.

Кроме того, Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой с 6 по 8 июля в регионах Азербайджана.

По данным синоптиков, в соответствии с желтым предупреждением в Садараке, Шаруре, Кенгерли, Агстафе, Газахе, Шамкире, Товузе, Самухе, Гедабеке, Барде, Тертере, Гёйгёле, Агдаме, Евлахе, Мингячевире, Агджабеди, Балакене, Загатале, Шеки, Гахе ожидается кратковременное усиление восточного ветра, порывы которого будет достигать 13,9-20,7 м/с.

В соответствии с оранжевым предупреждением в Нахчыване, Бабеке, Джульфе, Шахбузе, Ордубаде, Нафталане, Гёранбое, Гяндже, Дашкесане порывы восточного ветра будут достигать 20,8-28,4 м/с.

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