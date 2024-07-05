Назначены новые директора трех колледжей

Соответствующим приказом Государственного агентства по науке и высшему образованию Шахрияр Лачинов назначен директором Социально-экономического колледжа при Азербайджанском государственном экономическом университете, Севиндж Гамзаева - Колледжа пищевой промышленности и Давуд Давудов - Финансово-экономического колледжа.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию.

Было отмечено, что Шахрияр Лачинов окончил бакалавриат Азербайджанского государственного экономического университета, а магистратуру - по направлению "Менеджмент в образовании/образование и развитие человека", введенному Азербайджанским государственным педагогическим университетом совместно с Университетом Джорджа Вашингтона. Финалист 3-го конкурса "Yüksəliş" Ш.Лачинов до этого назначения работал заведующим сектором профессионального развития кадров министерства науки и образования.

Давуд Давудов получил образование в Национальной академии авиации по специальности "юрист" и в 2018 году Высшей аттестационной комиссией ему была присуждена ученая степень доктора философии по праву. Д.Давудов работал ведущим специалистом в различных нотариальных конторах, юристом в адвокатском бюро. С 2020 года он продолжал работать преподавателем в Национальной академии авиации.

В 2005 году Севиндж Гамзаева получила степень бакалавра по истории и обществоведению в Бакинском женском университете. Работала учителем истории в средней школе села Ховуслу Джебраильского района, учителем истории, заведующим отделом и заместителем директора Бакинского колледжа пищевой промышленности. До этого назначения С.Гамзаева работала заместителем директора по воспитательной работе в Колледже пищевой промышленности при Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC).

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