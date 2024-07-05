В НАТО оценили итоги выборов в Великобритании

Генеральный секретарь Североатлантического альянса выразил надежду, что Великобритания продолжит играть ключевую роль в НАТО после парламентских выборов. Как передает Day.Az, его слова приводит агентство Reuters.

"Я поздравляю Кира Стармера с его победой на выборах и с нетерпением жду возможности приветствовать его на саммите НАТО на следующей неделе", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что взаимодействовал со Стармером по рабочим вопросам в прошлом. Столтенберг отметил, что знает, что тот "поддерживает НАТО" и привержен тому, чтобы "Великобритания продолжала быть сильным союзником Североатлантического альянса".

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