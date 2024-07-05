В Италии извергаются вулканы Этна и Стромболи

5 июля извержения вулканов Этна и Стромболи привели к выбросу горячего пепла и лавы, что повысило уровень опасности на средиземноморском острове Сицилия и привело к временному закрытию аэропорта Катании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на СМИ Италии, один из самых активных вулканов в мире Этна в последние дни проявил активность.

Агентство гражданской обороны Италии объявило наивысший уровень опасности из-за вулкана Стромболи, предупредив, что ситуация может ухудшиться.

Министр гражданской обороны Нелло Мусумечи заявил, что Стромболи находится "под наблюдением", добавив, что власти готовят планы эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.

Пожарная бригада заявила, что они заранее удвоили число пожарных на острове.

"Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Катании непригодна для использования из-за выпадения вулканического пепла. Прибытие и отправление рейсов приостановлены", - говорится в заявлении аэропорта.

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