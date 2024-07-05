https://news.day.az/society/1672926.html Утверждена концепция Карабахского университета - Эмин Амруллаев
Утверждена концепция Карабахского университета - Эмин Амруллаев
Утверждена концепция Карабахского университета.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на полуфинальном этапе четвертого конкурса "Yüksəliş".
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