Утверждена концепция Карабахского университета.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на полуфинальном этапе четвертого конкурса "Yüksəliş".

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