Никто не критикует Германию и Францию за изображения орла и петуха на форме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал позицию Дисциплинарного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении защитника турецкой сборной Мериха Демирала, использовавшего националистический жест во время матча 1/8 финала ЕВРО-2024 со сборной Австрии.

Как сообщает Day.Az, в беседе с журналистами, сопровождавшими турецкого лидера на саммите ШОС в Астане Эрдоган отметил, что никто не критикует Германию за изображение орла или же Францию за изображение петуха на форме.

"Кто-либо спрашивает у немцев причину орла на форме? Также никто не говорит французам о петухе, и не спрашивает у них, почему вы "петушитесь"? Мерих Демирал таким образом продемонстрировал свою радость. В МИД Турции были вызваны соответствующие лица. Предпринимаются необходимые меры", - отметил турецкий лидер.

Он выразил надежду на очередную победу сборной Турции в ходе субботней встречи со сборной Нидерландов. "Если не будет каких-либо экстраординарных событий, я буду присутствовать на этом матче", - сказал Эрдоган.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!