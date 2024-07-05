Минздрав обратился к населению в связи

Оптимальное время для пребывания на открытом воздухе, особенно в жаркие летние дни, считается до 10 утра и после 6 вечера.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Министерства здравоохранения в связи с жаркой погодой, наблюдаемой в Азербайджане.

Отмечается, что в летний сезон из-за жаркой погоды может случиться тепловой и солнечный удар. При этом происходит общее перегревание организма, повышение температуры тела и, как следствие, нарушение важных функций:

"Основные симптомы теплового и солнечного удара - покраснение лица, сильная головная боль, головокружение, потемнение в глазах, тошнота, рвота, кровотечение из носа и нарушение зрения. Человека, подвергшегося солнечному или тепловому удару, необходимо немедленно вывести на свежий воздух, в тень, в прохладное и хорошо вентилируемое место. В летние месяцы рекомендуется в первую очередь употреблять достаточное количество жидкости и защищать организм от чрезмерного перегрева".

В обращении подчеркивается, что в этот сезон очень важно включать в свой рацион фрукты и овощи:

"Помимо того, что в них содержится много витаминов и минералов, они также являются источником пищевых волокон и воды. Это очень важно в жаркий период, когда организм обезвоживается.

Готовая и нездоровая пища, жирные блюда, алкогольные и сладкие напитки, употребляемые в летний сезон, - все это раздражает слизистую оболочку пищеварительной системы, вызывает запоры и нарушает работу желчного пузыря.

Чрезмерные занятия спортом в жаркую погоду могут быть опасны для здоровья человека".

Отмечается также, что для защиты от солнца следует использовать солнцезащитные очки, головные уборы и зонты.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!