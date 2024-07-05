Президент Узбекистана отбыл с рабочим визитом в Азербайджан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 июля отбыл в Азербайджан с рабочим визитом для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

"В повестку дня внеочередного заседания Совета глав государств, которое пройдет под темой "Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата", включены вопросы дальнейшего углубления регионального сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и инвестиционно-финансовой сферах, а также в области "зеленой" экономики, возобновляемой энергетики, борьбы с изменением климата и развития человеческого капитала", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что 6 июля в Шуше состоится неофициальный саммит ОТГ. Он послужит платформой для обсуждения на высоком уровне ключевых вопросов и повестки дня организации.

В конце встречи ожидается подписание Карабахской декларации, а также некоторых других важных документов.

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