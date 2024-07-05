Эрдоган не исключил приглашения Путина и Асада в Турцию

Президент Реджеп Тайип Эрдоган не исключил приглашения лидеров Сирии и России в Турцию.

Как сообщает Day.Az, в беседе с журналистами, сопровождавшими его на саммит ШОС в Астане, глава турецкого государства напомнил, что ранее уже анонсировал начало нового этапа в отношениях с Дамаском. "Мы можем направить приглашения в адрес господина Владимира Путина и Башара Асада. Если российский лидер сможет посетить Турцию, это станет началом нового процесса", - сказал Эрдоган.

По словам Президента Турции, за прошедшие годы все стороны четко осознали необходимость долгосрочного урегулирования в Сирии.

"В Сирии, с ее разрушенной инфраструктурой, должна быть обеспечена стабильность. Важно отказаться от предвзятой позиции и реализовывать продуманную, нацеленную на результат политику, что в итоге может открыть двери для мира в Сирии. Дестабилизация в регионе расширяет возможности террористов", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара готова и далее протягивать руку дружбы Сирии.

Глава турецкого государства далее ответил на вопрос о позиции Анкары в отношении ситуации в Украине. "С первого дня военных действий, мы наладили контакты с Президентами Украины и России. Обсуждали рамки и возможности посредничества", - констатировал политик.

По словам Эрдогана, тема посредничества обсуждалась и в ходе встречи с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Казахстане.

"Очень хорошим началом в вопросе посредничества стала Зерновая сделка. Этот коридор позволил транспортировать на мировой рынок 30 млн тонн агропродукции. Я поинтересовался (у Путина - прим. ред.) отношение к предложению о поставках зерна в чувствительные с точки зрения продовольственной безопасности страны Африки и другие районы. Причем поставки могут осуществляться через Турцию, а не Запад. Путин ответил, что отношение Москвы к целям Стамбульской зерновой инициативы остается неизменным", - рассказал политик.

Турецкий лидер подчеркнул возможность создания подобного коридора в свете негативного восприятия Президентом РФ Европы и Запада в целом.

"Путин считает, что Запад не должен пользоваться возможностями России. При этом в Москве готовы к поддержке стран Африки. Что касается Анкары, то в РФ отводят особое место позиции Турции. Мы продолжим диалог в этих рамках. На текущем этапе обсудим вопросы, связанные с российской частью этого коридора", - сказал Эрдоган.

Он выразил надежду на то, что результаты переговоров с Россией помогут возобновить работу Зернового коридора.

Возвращаясь к теме войны в Украине, Эрдоган подчеркнул, что от кровопролития не выигрывают ни Москва, ни Киев. "Надеюсь, что напряженность наконец-то спадет и сформируются основы для мира. Турция готова и далее предпринимать в этом направлении все от нее зависящее", - заверил турецкий лидер.

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