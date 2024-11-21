Маск рассказал о своем влиянии на назначения в новой администрации США

Многие кадровые решения о составе кабинета министров новой американской администрации принимались без участия предпринимателя Илона Маска и каких-либо консультаций с ним. Об этом Маск написал на своей странице в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В пояснениях "для ясности" Маск отметил, что он "высказывал свое мнение о некоторых кандидатах в кабинет министров", однако во многих случаях выбор кандидатов осуществлялся без его ведома.

"Решения на 100% принимает президент", - написал Маск.

Помимо этого Маск заявил, что ему нравится проводить время в обществе избранного президента США Дональда Трампа, поскольку он "ни разу не видел, чтобы Трамп совершил хоть один плохой поступок".