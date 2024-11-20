Азербайджан предпринимает очень важные и активные шаги по цифровизации Среднего коридора

Азербайджан предпринимает очень важные и активные шаги по цифровизации транспортной инфраструктуры в Среднем коридоре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, принявший участие в министерском "круглом столе" на тему "Устойчивый, цифровой Средний коридор и за его пределами" в рамках COP29.

Министр отметил, что очень важно оптимизировать операции в Среднем коридоре, обеспечить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе и привлечь больше грузов в Азербайджан.

"Это интересно и для Грузии", - сказал Л.Давиташвили.