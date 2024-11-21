https://news.day.az/ecology/1709315.html На COP29 стартовало мероприятие “Празднование дня воды. Спасательный круг для климата, природы и людей” В рамках COP29 стартовало мероприятие высокого уровня "Празднование дня воды. Спасательный круг для климата, природы и людей". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
На COP29 стартовало мероприятие “Празднование дня воды. Спасательный круг для климата, природы и людей”
В рамках COP29 стартовало мероприятие высокого уровня "Празднование дня воды. Спасательный круг для климата, природы и людей".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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