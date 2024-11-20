Десять наших шахматистов - в Топ-100 на чемпионате Европы

Довольно любопытно распределились места азербайджанских шахматистов на чемпионате Европы в Петроваце (Черногория).

Как передает İdman.biz, наибольшее количество очков набрали Рауф Мамедов, Эльтадж Сафарли, Магомед Мурады и Васиф Дурарбейли - по 7,5. Но если первый занял 18-е место и удостоился путевки на Кубок мира, то Мурадлы оказался 22-м, Сафарли - 29-м, а Дурарбейли - 31-м.

На полбалла меньше набрали Мисратдин Искедеров (35 место) и Айдын Сулейманлы (53).

В первую сотку также вошли Хазар Бабазаде (74), Риад Самедов (81), Вугар Асадли (82) и Ахмед Ахмедзаде (90), в активе которых по 6,5 очка. Столько же баллов у Вугара Манафова, но он стал 110-м.