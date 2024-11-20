https://news.day.az/sport/1709062.html Десять наших шахматистов - в Топ-100 на чемпионате Европы Довольно любопытно распределились места азербайджанских шахматистов на чемпионате Европы в Петроваце (Черногория). Как передает İdman.biz, наибольшее количество очков набрали Рауф Мамедов, Эльтадж Сафарли, Магомед Мурады и Васиф Дурарбейли - по 7,5.
Как передает İdman.biz, наибольшее количество очков набрали Рауф Мамедов, Эльтадж Сафарли, Магомед Мурады и Васиф Дурарбейли - по 7,5. Но если первый занял 18-е место и удостоился путевки на Кубок мира, то Мурадлы оказался 22-м, Сафарли - 29-м, а Дурарбейли - 31-м.
Десять наших шахматистов - в Топ-100 на чемпионате Европы
Довольно любопытно распределились места азербайджанских шахматистов на чемпионате Европы в Петроваце (Черногория).
Как передает İdman.biz, наибольшее количество очков набрали Рауф Мамедов, Эльтадж Сафарли, Магомед Мурады и Васиф Дурарбейли - по 7,5. Но если первый занял 18-е место и удостоился путевки на Кубок мира, то Мурадлы оказался 22-м, Сафарли - 29-м, а Дурарбейли - 31-м.
На полбалла меньше набрали Мисратдин Искедеров (35 место) и Айдын Сулейманлы (53).
В первую сотку также вошли Хазар Бабазаде (74), Риад Самедов (81), Вугар Асадли (82) и Ахмед Ахмедзаде (90), в активе которых по 6,5 очка. Столько же баллов у Вугара Манафова, но он стал 110-м.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре