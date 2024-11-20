https://news.day.az/ecology/1709046.html На COP29 проходят обсуждения на тему устойчивого Среднего коридора Стартовали обсуждения за "круглым столом" высокого уровня на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
На COP29 проходят обсуждения на тему устойчивого Среднего коридора
Стартовали обсуждения за "круглым столом" высокого уровня на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре