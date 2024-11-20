На COP29 проходят обсуждения на тему устойчивого Среднего коридора

Стартовали обсуждения за "круглым столом" высокого уровня на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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