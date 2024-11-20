Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева ознакомились с инклюзивной выставкой, представленной на COP29

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева ознакомились с выставкой, представленной Центром инклюзивного развития и творчества DOST в Art Pavillion в Зеленой зоне COP29.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал о работе, проводимой в Центре по развитию творческого потенциала лиц из социально чувствительных групп.

Было отмечено, что на выставке представлены более 50 работ бенефициаров и участников тренингов из уязвимых групп населения Центра инклюзивного развития и творчества DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения и филиала DOST Evi.

Среди представленных на выставке работ были и экспонаты, посвященные зеленому миру, отражающие тему важности защиты окружающей среды и охраны природы.

Лейла Алиева и Арзу Алиева также посмотрели концертную программу в исполнении лиц с инвалидностью, являющихся бенефициарами Центра инклюзивного развития и творчества DOST.

Произведения азербайджанских и зарубежных композиторов исполнили Муслим Муслимзаде, Сабина Аскерова, Халиг Шарифов, Самед Новрузов, Нурлан Ахмедов, Фарид Абдуллаев.

Представленные выставка и концертная программа были встречены с большим интересом.

Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились с бенефициарами Центра инклюзивного развития и творчества DOST, побеседовали с ними, были сделаны памятные фото.