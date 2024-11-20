Будет ли Россия применять ядерное оружие?

Соединенные Штаты не наблюдают признаков подготовки России к использованию ядерного оружия в конфликте в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Associated Press (AP), ссылаясь на информацию от американских чиновников.

Как отмечают источники, обновление ядерной доктрины РФ стало ожидаемым шагом для США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 ноября напомнил, что новая доктрина предусматривает возможность ядерного ответа в случае применения против России западных неядерных ракет. Он также подчеркнул, что это решение Запада знаменует собой "качественно новый виток" эскалации напряженности.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, утверждающий обновленные "Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания". Доктрина закрепляет принцип использования ядерного оружия (ЯО) только как крайней меры для защиты суверенитета страны. Однако, учитывая новые угрозы и риски, документ уточняет параметры, при которых возможно применение ЯО.

Предыдущая версия доктрины, принятая в июне 2020 года, заменила документ, разработанный 10 годами ранее. Новая редакция отражает изменившиеся реалии и растущую напряженность на международной арене.