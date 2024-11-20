Словакия готова создать региональный центр инициативы роста в Европе.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Словакии, министр окружающей среды Томас Тараба во время выступления на пресс-конференции в рамках COP29, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я высоко ценю организованные Азербайджаном дискуссии об изменении климата. Мы не можем игнорировать кризис, вызванный изменением климата. Все политики несут ответственность за то, чтобы помочь людям жить в хороших городских сообществах. Мы очень рады поделиться нашим опытом. Словакия готова создать региональный центр инициативы роста в Европе. Мы принимаем эту инициативу. Кроме того, мы очень рады поделиться своим опытом в самых чувствительных вопросах, таких как управление водными ресурсами", - сказал он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.