Пентагон выделил Киеву новый пакет оружия

Министерство обороны США выделило Украине новый пакет военных поставок на сумму 275 миллионов долларов. Об этом 20 ноября со ссылкой на Пентагон сообщило Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые средства вошли в очередной пакет помощи Украине, который США обязались выделить", - говорится в сообщении.