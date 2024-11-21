Тюркское единство на COP29

Автор: Лейла Таривердиева

СОР29 запомнится многими важными моментами и перспективными инициативами, которые, непременно, внесут свой вклад в реализацию поставленных целей. Развитие зеленой энергетики и переход на использование возобновляемых источников энергии - это работа не одного дня. Планы и проекты строятся уже несколько лет, но до сих пор было больше слов, чем дела. На климатической конференции в Баку был сделан ряд важных шагов, призванных развернуть мир лицом к проблеме и поставить перед необходимостью переходить, наконец, к практическим шагам. Это касается и критически важных вопросов финансирования, и вклада, который может внести каждая страна.

Говоря о вкладе, мы в данном случае имеем в виду не деньги, а предпринятые той или иной страной практические шаги. Азербайджан - одна из стран, которые больше делают, чем говорят. И если Баку выступил с инициативой, он обязательно добьется ее реализации, привлечет партнеров, и превратит свою идею в насущную необходимость для всех. Практически за всеми проектами, реализующимися в регионе, стоит инициатива Азербайджана.

Проект подводного кабеля Black Sea Energy не является инициативой Азербайджана. Но реальные очертания эта грандиозная идея получила только после того, как к ней присоединилась наша страна. Такой партнер, как Баку, - это залог успеха. Благодаря усилиям и инициативности Азербайджана, проект энергокоридора с Южного Кавказа в Европу стал еще масштабнее. Сегодня речь идет уже о транзите электроэнергии в Европу из Центральной Азии. Вряд ли, задумывая проект, его инициаторы могли подобное представить.

13 ноября на полях СОР29 в Баку Президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали Соглашение между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии. В этот же день в присутствии глав государств состоялась церемония подписания Исполнительной программы между министерствами энергетики этих трех стран и Королевства Саудовская Аравия по сотрудничеству в данной области.

Подписанный в Баку главами трех государств документ фактически является соглашением об интеграции энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. По мнению аналитиков, данное соглашение можно назвать историческим, потому что страны тюркского мира впервые столь масштабно объединяют свои энергосистемы. Тем более уникален проект тем, что впервые в регионе интеграция будет происходить посредством строительства подводного кабеля. Создается энергетический макрорегион, который в дальнейшем соединится с другой частью континента, связав энергосетями пространство тюркского мира с Европой. Следует подчеркнуть, что подписанное соглашение уже выходит за рамки региона, предусматривая участие и Саудовской Аравии.

Заключение таких договоренностей свидетельствует не только об экономической заинтересованности трех стран, но и о высоком уровне доверия между ними. Азербайджан и Центральная Азия показали всем пример взаимовыгодной интеграции. Регулярные встречи и обсуждения в рамках Организации тюркских государств, участие Президента Азербайджана в заседаниях глав ЦА принесли свои плоды.

В подписанном на полях СОР29 Соглашении отражены намерения сторон по организации поставок чистой энергии в Европу и в другие регионы, сотрудничеству в применении новых технологий и так далее. Проект предусматривает соединение энергосистем трех стран путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на суше.

Ранее была достигнута договоренность о создании в Баку совместного предприятия по экспорту зеленой энергии из Центральной Азии в Европу. Утверждено техническое задание на проведение предварительного технико-экономического обоснования проекта в сотрудничестве с итальянской консалтинговой компанией CESI. В начале мая министры экономики и энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана подписали в Ташкенте Меморандум о сотрудничестве по интеграции энергосистем трех стран.

Как отметил на церемонии подписания Соглашения Президент Ильхам Алиев, особо приятно, что подписывается это соглашение между тремя братскими странами, которые всегда находятся рядом друг с другом. "Три братские страны сегодня поднимают свое сотрудничество на новый уровень. Подписание соглашения является, я бы сказал, историческим событием. Мы еще больше укрепляем братские отношения между нашими странами и будем активно сотрудничать в сфере зеленой энергии. Я бы также сказал, что сегодняшнее соглашение, которое мы подписали, открывает новые возможности в сотрудничестве регионов Центральной Азии и Кавказа. И, по существу, интеграционные процессы, процессы, связанные с транспортом, энергетикой, торговлей регионов Центральной Азии и Кавказа, сегодня позволяют говорить, что эти два региона во многих вопросах действуют синхронно, в том числе и в сфере развития зеленой энергии", - подчеркнул глава государства.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что подписанный документ "открывает новые возможности для интеграции энергетических систем наших государств, а также создания надежных коридоров поставок экологически чистой энергии на европейские и другие рынки". Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что "экономический эффект от реализации этого проекта почувствуют все наши государства. Будут созданы тысячи рабочих мест, получит развитие энергетическая инфраструктура, расширятся технологические и деловые связи и, как главный результат, повысится уровень жизни нашего населения".

Европейскими партнерами страны ЦА и Азербайджан уже рассматриваются в качестве крупных поставщиков зеленой энергии в перспективе. Формируется своеобразный энергетический Срединный коридор. Как видим, инициативы, озвученные некогда Президентом Ильхамом Алиевым, становятся реальностью. Впрочем, как и всегда.

Отметим, что встречи, проведенные в рамках СОР29 между тюркскими государствами, в целом были продуктивными. Организация тюркских государств (ОТГ) намерена внести свой вклад в реализацию глобальной зеленой повестки. В рамках климатической конференции в Баку было подписано соглашение о запуске Форума Организации тюркских государств по устойчивым к изменению климата деревням. Это очень важная инициатива, реализация которой поможет "озеленению" экологической среды регионов. Она окажет положительное влияние на политику развития сельских районов и будет способствовать благосостоянию сельских сообществ и улучшению качества жизни людей.

Это будет достигнуто путем совершенствования цифровой инфраструктуры, государственных услуг и использования чистых источников энергии, таких как солнечная, ветровая и гидроэнергия", - сказал он.

Состоялась министерская встреча на тему "Партнерство Организации тюркских государств по климату, инновациям, зеленой экономике и торговле". Платформа Партнерства тюркских государств по климату, инновациям, зеленой экономике и торговле, созданная в рамках ОТГ, является структурой для поддержки усилий стран-членов, выработки ими совместных инициатив и реализации проектов в сфере зеленой энергетики.

Страны ОТГ обладают богатыми ресурсами и экономическим потенциалом. Тем не менее, в связи с изменениями климата для стран этого пространства, как и для всего мира, особое значение приобретает вопрос обеспечения продовольственной безопасности. В настоящее время идет работа над многосторонним соглашением о продовольственной безопасности в рамках Организации тюркских государств. Цель данного соглашения - решение общих проблем в сфере продовольственной безопасности, таких как доступ к пище, сокращение бедности и стабилизация цен на продовольствие.

Объединение усилий тюркских государств, непременно, даст свои результаты уже в скором будущем. Только объединение усилий даст эффективный результат.