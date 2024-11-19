ОТГ ведет работу над многосторонним соглашением по продовольственной безопасности

Организация тюркских государств (ОТГ) работает над многосторонним соглашением по продовольственной безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель генсека ОТГ Сади Джафаров на мероприятии "От глобальных целей к действиям на местном уровне: региональные инициативы по укреплению устойчивых агропродовольственных систем" в рамках COP29.

"Обеспечение продовольственной безопасности является приоритетной задачей для каждого государства-члена ОТГ. В связи с этим мы в настоящее время работаем над многосторонним соглашением о продовольственной безопасности в рамках Организации тюркских государств.

Цель данного соглашения - решение общих проблем в сфере продовольственной безопасности, таких как доступ к питательной пище, сокращение бедности и стабилизация цен на продовольствие", - сказал он.

Джафаров выразил благодарность Азербайджану и другим государствам-членам ОТГ за поддержку в запуске Форума ОТГ по устойчивым к изменению климата селам.

"Мы надеемся, что декларация даст импульс нашим усилиям по укреплению потенциала сел для повышения их устойчивости, улучшения продовольственной безопасности и содействия устойчивому развитию с применением инновационных технологий.

Развивая устойчивые к изменению климата села в тюркских государствах, мы можем значительно улучшить качество жизни и стимулировать экономический рост.

Это будет достигнуто путем совершенствования цифровой инфраструктуры, государственных услуг и использования чистых источников энергии, таких как солнечная, ветровая и гидроэнергия", - сказал он.