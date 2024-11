Саммит лидеров, старт «Шафаг» и выгодные сделки

Автор: Лейла Таривердиева

Во вторник, 12 ноября был заложен фундамент солнечной электростанции "Шафаг" в освобожденном Джебраиле (Восточный Зангезур). Церемония прошла в рамках СОР29. Станция мощностью 240 МВт, способная производить около 500 миллионов кВт/ч электроэнергии, это совместный проект SOCAR, Азербайджанской инвестиционной компании и британской bp.

Азербайджан сделал еще один шаг к зеленому переходу. Президент Ильхам Алиев определил освобожденные территории как зону зеленой энергии и определил сроки зеленого перехода для страны, и мы движемся по этому пути шаг за шагом, без спешки, продуманно, системно. Азербайджан поставил конкретные цели и идет к ним. Не Азербайджан был инициатором зеленого перехода, но именно он станет тем движком, который не даст процессу остановиться, даже когда другие будут сходить с дистанции.

Любопытный диалог состоялся на днях между журналистом France 24 и экс-госсекретарем Франции Брисом Лалондом. На попытки оправдать отказ Макрона ехать в Баку на СОР29 скептицизмом Трампа Лалонд заметил, что президент Франции должен был продолжать работать над вопросами климата, если ранее это было его позицией. Так поступают лидеры.

Действительно, истинный лидер не может менять свою позицию в зависимости от того, куда повернется флюгер ведущей державы. Вполне возможно, что Дональд Трамп, однажды уже выведший США из Парижского соглашения, сделает это снова, но это не должно означать, что весь мир обязан послушно последовать его примеру. Если отбросить шелуху неуместной политизации климатической повестки, то проблема изменений климата предстанет во всей своей пугающей реальности. Она не придумана, она существует. Это ненормально, когда в Аравийской пустыне идет снег, а в наводнении в развитом европейском государстве погибают сотни людей. Современная цивилизация достигла многого и ей под силу остановить негативные процессы. Нужно только собраться вместе и договориться.

Те, кто реально желают договориться о спасении планеты, собрались в эти дни в Баку. Несмотря на беспрецедентную кампанию за срыв бакинской климатической конференции ООН, СОР29 успешно начал свою работу. 12 ноября открылся саммит лидеров СОР29. Для участие в нем в Баку приехали лидеры десятков государств. И форум получился очень представительным - вопреки ожиданиям и пожеланиям обширной команды, работавшей против Азербайджана. Все, кого мы ожидали увидеть в Баку, приехали. За небольшим исключением. К сожалению, не решилась на самостоятельное решение Армения. Как Макрон оглядывается на Трампа, так и Ереван оглядывается на Париж в своих решениях и ждет приказа. Отказаться от участия в СОР29 в Баку было большой, даже стратегической ошибкой Армении. Но что сделано, уже сделано.

Первый день саммита прошел в очень спокойной, дружественной атмосфере. В зале не было напряжения, которое обычно сопровождает обсуждения подобных острых вопросов. В целом. аура была позитивной и говорила о настрое на решение проблем. А подготовленная с большим вкусом концертная программа добавила позитива в общее настроение.

Отличительной особенностью нынешнего климатического саммита является участие значительного числа стран развивающегося мира и малых островных государств. Финансовое содействие этим странам в борьбе с последствиями изменений климата - цель, поставленная председательством Азербайджана. Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию. А всего председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив. Как сказал в своем выступлении на саммите Президент Ильхам Алиев, Азербайджан как председатель COP29 постарается внести своей вклад в поиск консенсуса между развитыми и развивающимися странами и наладить отношения между Глобальным Югом и Глобальным Севером.

Диалог уже начался. В течение двух первых дней работы СОР29 состоялось множество двусторонних и многосторонних встреч, каждый участник получил возможность поделиться своей позицией и своим взглядом на проблему с глобальной точки зрения и с точки зрения нужд его страны. Заслуга Азербайджана в том, что он создал условия для того, чтобы малые и небогатые страны тоже были услышаны. Ведь, когда мы говорим о проблемах климата, надо признавать, что эти страны виноваты в эмиссии меньше держав, а страдают от последствий куда больше. Азербайджан в буквальном смысле слова вывел эти страны на мировую арену и заставил их слушать. И Баку последователен в этой политике.

Специальный советник Президента США по международной климатической политике Джон Подеста считает, что итоговый документ COP29 укажет миру правильное направление, а самое важное - это укрепить глобальное сотрудничество в вопросах адаптации и климатического финансирования.

Такого же мнения придерживаются и другие участники встреч и обсуждений, состоявшихся в день открытия саммита лидеров СОР29.

В ходе министерского диалога на тему "Масштабирование инвестиций для увеличения в три раза объема возобновляемых источников энергии и удвоения энергоэффективности" министр энергетики Парвиз Шахбазов сообщил, что Азербайджан обновил цель доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к 2030 до 35,5 процента. Первоначальной целью были 30 процентов. Новая цель означает более чем семикратное увеличение доли солнечной и ветровой энергии в нашей энергосистеме. Важно подчеркнуть, что заложенная сегодня солярная электростанция в Джебраиле будет обеспечивать энергией один из крупнейших в мире нефтегазовых терминалов - Сангачальский.

Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями. В министерском диалоге приняли участие представители более 40 стран и организаций.

В рамках СОР29 прошла также 9-я Министерская встреча, заседание руководящего комитета в соответствии с Соглашением о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии. По словам первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили, практически завершена разработка ТЭО Черноморского подводного кабеля и теперь начинаются детальные исследования дна Черного моря. Министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа отметил, что страны, подписавшие Соглашение, находятся на финальном этапе создания совместного предприятия. Уже получено юридическое разрешение от ЕС на инвестирование проекта из-за пределов Евросоюза, и стороны движутся дальше.

Темы энергокоридора в Европу коснулся, выступая на церемонии открытия Саммита лидеров СОР29, Президент Ильхам Алиев. Данный проект, отметил он, позволит нам экспортировать зеленую энергию в Европу. Технический потенциал этого кабеля составляет около 4 ГВт, и это только начало.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали Соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Азербайджана в Европу. В рамках достигнутого соглашения будет построен подводный кабель Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 километров. Кабель будет предназначен для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

Состоявшиеся обсуждения можно назвать презентацией Black Sea Energy на СОР29.

12 ноября в рамках СОР29 состоялась две важные сделки. Было подписано инвестиционное соглашение по проекту солнечной электростанции "Шафаг" между правительством Азербайджана и компанией bp. Также ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", АО "Казахстанские железные дороги" и Xi'an Free Trade Port Consruction and Operation Co Ltd (КНР) подписали соглашение о создании предприятия для строительства нового интермодального грузового терминала на территории порта.

По мнению генерального директора Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера, конференция СОР29 очень своевременна. Стороны продемонстрируют приверженность поставленным целям и дадут сигнал, что обязательства неизменны. СОР29 это последняя конференция перед новым дополнением к Национально определяемым вкладам (NDC), и от нее ожидают исторического результата. Уже всем понятно, что мир движется к энергетической системе, основанной на ВИЭ. "Вопрос лишь в том, успеем ли мы вовремя", - заметил гендиректор IRENA.

СОР29 в Баку как раз и ставит цель. сделать все, чтобы успеть.