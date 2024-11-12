https://news.day.az/economy/1706416.html Состоялась церемония закладки фундамента солнечной электростанции "Шафаг" - ФОТО В рамках СОР29 состоялась церемония закладки фундамента солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт в районе Джабраил совместно с компанией bp.
Состоялась церемония закладки фундамента солнечной электростанции "Шафаг" - ФОТО
В рамках СОР29 состоялась церемония закладки фундамента солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт в районе Джабраил совместно с компанией bp.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии закладки приняли участие министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд, вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли и другие официальные лица.
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