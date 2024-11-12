Президент Ильхам Алиев: Проведение Азербайджаном СОР29 означает оценку нашей активной роли на международной арене

Азербайджану представилась возможность принимать СОР29 единогласным решением почти 200 стран. Это знак уважения к нашей стране и означает оценку нашей активной роли на международной арене.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Саммите лидеров 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку.