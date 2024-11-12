G20 - крупнейшие загрязнители окружающей среды

Большая двадцатка (G20) является крупнейшим источником выбросов в атмосферу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии Саммита лидеров стран мира по вопросам изменения климата COP29 в Баку.

"Все страны должны внести свой вклад. Но G20 должна играть ведущую роль. Они являются крупнейшими эмитентами, обладающими наибольшими возможностями и ответственностью. Они должны объединить свои технологические ноу-хау с развитыми странами, поддерживающими развивающиеся экономики", - сказал он.

Гутерриш отметил, что у каждой страны должны быть инструменты и ресурсы для борьбы с изменением климата.

"И ООН будет поддерживать эти усилия на каждом этапе пути: мы поддерживаем развивающиеся страны новыми NDC в рамках инициативы "Климатические обещания" и стремимся к справедливости в революции возобновляемых источников энергии с помощью нашей группы экспертов по важнейшим полезным ископаемым для перехода к энергетике. Но, в конечном счете, только вы можете добиться успеха, опираясь на национальные амбиции и действия. Только вы можете опередить время на 1,5 градуса", - добавил министр.