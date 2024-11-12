Турция нацелена на обнуление вредных выбросов к 2053 году

Турция входит в число государств, наиболее подверженных негативному влиянию изменения климата. Наша страна предпринимает весомые шаги по зеленой трансформации ключевых секторов экономики в соответствии с целью обнуления вредных выбросов в атмосферу к 2053 году и экологически чистого развития.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 12 ноября на Саммите лидеров COP29 в Баку.

Президент Турции начал выступление с поздравления в адрес азербайджанского лидера в связи с успешной организацией сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). "Хотелось бы поблагодарить моего брата Президента Ильхама Алиева за радушный прием и успешную организацию мероприятия", - подчеркнул глава турецкого государства.

Политик привлек внимание к усилиям Анкары по реализации Стратегии зеленого финансирования и разработке Национальной зеленой таксономии. "В скором времени мы направим в парламент новый законопроект о климате, который включает также систему торговли выбросами", - сообщил турецкий лидер, отметив, что в преддверии климатического саммита в Баку Анкара представила в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) двухлетний "Отчет о прозрачности" и текст долгосрочной климатической стратегии страны.

Президент отметил, что Турция реализует План действий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата на период 2024-2030 гг. При этом доля использования возобновляемых источников энергии в энергетике страны достигла 59 процентов.

"Нашими основными приоритетами в достижении цели обнуления вредных выбросов в атмосферу является ставка на ВИЭ, повышение энергоэффективности и ядерная энергетика", - сказал турецкий лидер.

В довершение Президент Эрдоган призвал мировые страны поддержать заявку Анкары на проведение COP31 в 2026 году в Турции.