https://news.day.az/economy/1706413.html Подписано инвестиционное соглашение по проекту "Шафаг" - ФОТО В рамках СОР29 состоялась церемония подписания инвестиционного соглашения по проекту солнечной электростанции мощностью 240 мвт в Джабраиле - "Шафаг" между правительством Азербайджана и компанией bp. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
Подписано инвестиционное соглашение по проекту "Шафаг" - ФОТО
В рамках СОР29 состоялась церемония подписания инвестиционного соглашения по проекту солнечной электростанции мощностью 240 мвт в Джабраиле - "Шафаг" между правительством Азербайджана и компанией bp.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре