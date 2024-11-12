Подписано инвестиционное соглашение по проекту "Шафаг"

В рамках СОР29 состоялась церемония подписания инвестиционного соглашения по проекту солнечной электростанции мощностью 240 мвт в Джабраиле - "Шафаг" между правительством Азербайджана и компанией bp.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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