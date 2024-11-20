COP for Hope: Все партнеры должны объединиться для решения проблемы изменения климата

Источник: Агентство международной информации Trend

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Сегодняшний собеседник - постоянный секретарь Министерства зеленой экономики и окружающей среды Замбии Доти Чимбамба.

Он сказал Trend, что все партнеры должны объединиться и вместе решить проблему изменения климата, передает Day.Az.

Д.Чимчамба отметил, что Баку - очень красивый город, и выразил надежду на то, что здесь будут достигнуты важные результаты.

"Баку - красивое место. Я думаю, вы очень хорошо справились с организацией мероприятия. У нас большие надежды. Один из ключевых вопросов, который мы хотим решить - это договориться о глобальной силе в области финансирования. Пока идут переговоры, поэтому трудно говорить какими будут результаты.

Мой главный месседж - пусть объединяться все партнеры и вместе решат проблему изменения климата. Давайте договоримся о глобальной цели и финансах. Было бы неплохо уехать из Баку с непревзойденным результатом", - добавил он.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.