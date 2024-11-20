Усиление устойчивости и надёжности Среднего коридора является приоритетом Грузии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили за круглым столом высокого уровня на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29.

"Наш приоритет - усиление устойчивости и надёжности Среднего коридора, в том числе через модернизацию инфраструктуры. Хочу отметить два ключевых железнодорожных проекта в Грузии: модернизацию главной железнодорожной линии и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Эти проекты значительно повышают конкурентоспособность железнодорожных перевозок, которые считаются одним из самых экологически чистых видов транспорта", - сказал министр.

Давиташвили отметил, что модернизация железной дороги близка к завершению и увеличит её пропускную способность с 27 до 48 миллионов тонн в год, одновременно повышая эффективность эксплуатации.

По его словам, линия Баку-Тбилиси-Карс дополнительно укрепляет Средний коридор, напрямую связывая Азербайджан, Грузию и Турцию.

"Кроме того, строительство автомагистрали восток-запад активно продолжается: 70 процентов участков уже открыты для движения. Новые дороги спроектированы в соответствии с европейскими стандартами безопасности, а внедрение интеллектуальных транспортных систем улучшит их эксплуатацию", - сказал Л.Давиташвили.