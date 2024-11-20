США разрешили использовать ракеты Storm Shadow против России

Администрация президента США Джо Байдена одобрила использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по российской территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

Согласно данным издания, британский премьер-министр Кир Стармер и его правительство воздерживаются от публичных заявлений о Storm Shadow по "операционным причинам", чтобы не дать России "стратегическое преимущество". Лондон на протяжении нескольких месяцев добивался согласия Вашингтона на использование этих ракет для атак на российскую глубинку. Хотя сами ракеты британского производства, их эффективное применение невозможно без американских систем наведения, подчеркивает The Times.

При этом соратники Стармера заявляют, что использование Storm Shadow не изменит общий ход конфликта в Украине. Экс-глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что применение этих ракет против России станет "сильным сигналом", однако передача Украине крылатых ракет Taurus из Германии могла бы оказать еще большее влияние.

Ранее, 17 ноября, The New York Times сообщила, что Джо Байден разрешил нанесение ударов с украинской территории ракетами ATACMS. По данным издания, это решение было принято за три дня до его утечки в СМИ.

Минобороны РФ сообщило, что ночью 19 ноября украинские войска нанесли удары по Брянской области с использованием ракет ATACMS. Российские комплексы "Панцирь" и С-400 сбили пять ракет, еще одна была повреждена. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати, заявил, что удары ВСУ являются сигналом о стремлении Запада к эскалации конфликта.