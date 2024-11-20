https://news.day.az/sport/1709156.html Эльджан Гаджиев лидирует по количеству завоеванных медалей Эльджан Гаджиев (90 кг) лидирует среди азербайджанских дзюдоистов по количеству наград, выигранных с начала года. Как передает İdman.biz, в этом сезоне он отличился на пяти соревнованиях.
Эльджан Гаджиев лидирует по количеству завоеванных медалей
Эльджан Гаджиев (90 кг) лидирует среди азербайджанских дзюдоистов по количеству наград, выигранных с начала года.
Как передает İdman.biz, в этом сезоне он отличился на пяти соревнованиях. Он начал с бронзы на Гран-При Португалии, далее стал вторым на "Большом шлеме" в Париже и Тбилиси, выиграл титул чемпиона Европы в Загребе, а также вошел в тройку на "Большом шлеме" в Астане.
Отметим, что на Олимпиаде Гаджиев уступил в 1/8 финала, а теперь восстанавливается после операции на ноге.
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