Эльджан Гаджиев лидирует по количеству завоеванных медалей

Эльджан Гаджиев (90 кг) лидирует среди азербайджанских дзюдоистов по количеству наград, выигранных с начала года.

Как передает İdman.biz, в этом сезоне он отличился на пяти соревнованиях. Он начал с бронзы на Гран-При Португалии, далее стал вторым на "Большом шлеме" в Париже и Тбилиси, выиграл титул чемпиона Европы в Загребе, а также вошел в тройку на "Большом шлеме" в Астане.

Отметим, что на Олимпиаде Гаджиев уступил в 1/8 финала, а теперь восстанавливается после операции на ноге.