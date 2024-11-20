20 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран Резой Салехи Амири.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече с удовлетворением было подчеркнуто, что COP29 в Баку организована на высоком уровне.

"Было доведено до внимания, что одним из приоритетов, определенных Азербайджаном во время председательства в COP, является климатическая деятельность в сфере туризма.

В ходе беседы было обсуждено текущее состояние азербайджано-иранских отношений, перспективы двустороннего сотрудничества сторон", - говорится в сообщении ведомства.