Технологическая дуэль века: США против Китая

На сайте Baku Network опубликована статья об ожидании НАТО по поводу возможного выхода США из альянса

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За пределами США все больше людей ездят на китайских электромобилях, выходят в интернет с помощью китайских смартфонов и снабжают свои дома электроэнергией с помощью китайских солнечных панелей.

С момента введения Дональдом Трампом карательных тарифов в 2018 году, цель сокращения торгового дефицита США с Китаем трансформировалась в полномасштабное противостояние, охватившее обе основные политические партии Соединённых Штатов. Республиканцы и демократы, несмотря на политические разногласия, сплотились в попытке сдержать Китай на пути к статусу крупнейшей мировой экономики и помешать его доступу к критически важным технологиям.

На первый взгляд, эта кампания приносит плоды: китайская экономика сталкивается с замедлением роста, технологические компании испытывают дефицит передовых микрочипов, а союзники США на первый взгляд поддерживают усилия Вашингтона. Однако реальная картина, формирующаяся за пределами американской политики, значительно сложнее.

Рост Китая на фоне сдерживания: технологии как поле битвы

Китай, несмотря на санкции, ограничения и торговые войны, демонстрирует успехи в критически важных технологиях. По данным Bloomberg Economics и Bloomberg Intelligence, из 13 ключевых технологических направлений Китай лидирует в пяти и уверенно сокращает отставание в семи других.

Примеры очевидны: китайские электромобили BYD, аккумуляторы от CATL и солнечные панели китайского производства стремительно завоёвывают мировые рынки. Эти достижения происходят на фоне продолжающейся технологической блокады США, но лишь усиливают экономические позиции Китая. Масштабы его промышленного производства достигли исторического максимума, а положительное сальдо торговли промышленными товарами является крупнейшим относительно мирового ВВП.

Сдерживание или временная передышка для США?

Вашингтон добился значительного прогресса в краткосрочной перспективе, ограничив китайский доступ к передовым чипам, необходимым для искусственного интеллекта, и усилив контроль над глобальными цепочками поставок. Однако Адам Позен, президент Института международной экономики Петерсона, предупреждает, что такие ограничения наносят ущерб не только Китаю, но и инновационному потенциалу США и остального мира.

Американская стратегия опирается на множество факторов: от стимулирования внутреннего производства до обеспечения национальной безопасности. Однако всё чаще в экономической политике США прослеживается подтекст, связанный с подготовкой к возможным конфликтам. Экономическое давление на Китай рассматривается как элемент стратегии долгосрочной изоляции, направленной на создание глобальной инфраструктуры, где Вашингтон будет играть доминирующую роль.

Китайский подход: сопротивление диктату США

Пекин осознаёт угрозы со стороны США, но пытается избежать прямой конфронтации. Вместо этого Китай сосредотачивается на использовании своих экономических рычагов для укрепления позиций в ключевых регионах, таких как Азия, Африка и Латинская Америка.

Экономический подъём Китая подпитывается его масштабными инвестициями в новые производственные силы, которые создают миллионы рабочих мест и стимулируют внутренний спрос. С другой стороны, Китай активно диверсифицирует свои рынки, расширяя экспорт высокотехнологичных товаров, включая электромобили, солнечные панели и аккумуляторы.

Как отметил Шэнь Мэн, директор пекинского инвестиционного банка Chanson & Co., "усилия по сдерживанию Китая оказались эффективны в краткосрочной перспективе, но Пекин неизбежно найдёт способы обойти эти барьеры".

Глобальные последствия: новая экономика, новая геополитика

Экономическое соперничество США и Китая несёт глобальные последствия. Мир постепенно становится свидетелем формирования двух экономических и технологических блоков, где каждая сторона стремится привлечь союзников. Однако долгосрочные эффекты этой борьбы могут оказаться разрушительными для мировой экономики.

Инновационный кризис: Ограничения США замедляют глобальный прогресс в ключевых областях, таких как искусственный интеллект, зелёные технологии и микроэлектроника. Рост протекционизма: Торговые войны вынуждают страны создавать свои собственные замкнутые цепочки поставок, что приводит к увеличению издержек и снижению эффективности. Риски конфликтов: Хотя прямое военное столкновение маловероятно, экономическое давление увеличивает напряжённость между странами, что может привести к точечным конфликтам в стратегически важных регионах.

Будущее: жёсткая конкуренция и поиск компромиссов

Экономическая и технологическая борьба между США и Китаем сохранится ещё на протяжении следующего десятилетия. Обе стороны понимают, что компромиссы неизбежны, но вопрос заключается в том, какой ценой эти компромиссы будут достигнуты.

Пекин, вероятно, продолжит политику экономической экспансии, сосредотачиваясь на инновациях и освоении новых рынков. В то же время Вашингтон постарается укрепить свои позиции за счёт усиления контроля над технологическим сектором и привлечения союзников к своей стратегии сдерживания Китая.

Однако мир стоит на пороге нового этапа глобализации, где правила игры могут быть переписаны. Если США и Китай найдут точки соприкосновения, это может стать шагом к новой экономической стабильности. В противном случае жёсткая конкуренция рискует перерасти в экономическое разделение мира на два лагеря.

Вопрос остаётся открытым: сможет ли мир сохранить баланс в условиях столь масштабного противостояния? Ответ зависит от политической мудрости лидеров, готовности к компромиссам и желания сохранять экономическое сотрудничество на благо всего человечества.

Технологическая гонка

В Вашингтоне и Пекине борьба за лидерство в области технологий приобретает все более стратегический характер. Политики и экономисты в обеих столицах сходятся во мнении: ключевые решения в экономической политике диктуются не только стремлением к экономическому росту и созданию рабочих мест, но и необходимостью готовиться к потенциальным конфликтам. Эта реальность формирует современный глобальный экономический ландшафт, переплетая вопросы национальной безопасности с экономическими приоритетами.

Американская стратегия: технологии как инструмент сдерживания

США открыто признают, что доминирование в передовых технологиях является стратегическим императивом. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан в своей программной речи в 2022 году выделил полупроводники, чистую энергию и биотехнологии как ключевые направления, где Соединенные Штаты намерены сохранить "максимальное преимущество". Экспортный контроль назван им "новым стратегическим активом", способным не только оказывать давление на противников, но и ослаблять их военные возможности.

В частности, администрация Байдена активно использует санкции и экспортные ограничения для подавления китайской полупроводниковой промышленности. Этот подход подкреплен масштабными инвестициями в американскую индустрию - такие компании, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) и Samsung Electronics Co., получили значительные субсидии для увеличения своего присутствия в США.

Китайская парадигма: устойчивое развитие как основа национальной безопасности

В Пекине технологические инновации рассматриваются не просто как инструмент экономического роста, но как неотъемлемая часть национальной безопасности. Коммунистическая партия Китая, руководствуясь стратегией "Сделано в Китае 2025", продолжает развивать высокотехнологичные отрасли, включая электромобили, солнечные панели, литиевые батареи и судостроение. Несмотря на экспортные ограничения США, Китай уверенно лидирует в этих секторах.

Стратегическое внимание также уделяется энергетической независимости. Китай стремится обеспечить свою экономику устойчивыми источниками энергии, такими как солнечная и ветровая энергия, чтобы минимизировать уязвимость перед потенциальной блокадой поставок нефти и газа со стороны США и их союзников. Этот подход объясняет нежелание Пекина сокращать производственные мощности, несмотря на давление извне.

Социальный и политический контекст

Китайские лидеры делают выводы из американского опыта. Закрытие фабрик и потеря рабочих мест в США, как считают в Пекине, стали катализатором социальных волнений, что в конечном итоге привело к росту популярности Дональда Трампа. Это побуждает китайское руководство поддерживать производство, несмотря на внешние и внутренние вызовы.

Чиновники подчеркивают важность сильного производственного сектора не только для экономического роста, но и для социальной стабильности. В свою очередь, Вашингтон видит в этом повод для усиления торгового давления. Дональд Трамп, нацеленный на возвращение в Белый дом, уже пообещал возобновить торговую войну с Китаем, угрожая тарифами до 60%, что фактически может парализовать торговлю между двумя странами.

Глобальные последствия

Торговые войны и экспортные ограничения создают фундаментальные изменения в глобальных цепочках поставок. Хотя торговый дефицит США с Китаем на бумаге сократился, значительная часть торговли была переориентирована через Юго-Восточную Азию. Однако это только усилило позиции Китая в таких секторах, как электромобили и солнечные панели.

В то время как Вашингтон и Пекин продолжают наращивать свои экономические и военные арсеналы, гонка технологий становится центральной ареной глобального соперничества. Итоги этой борьбы будут определять не только экономическое будущее, но и баланс сил в мире.

BYD и глобальная стратегия Китая: вызовы и перспективы в условиях американского экспортного контроля

Китайская корпорация BYD, один из лидеров мирового рынка электромобилей, становится символом амбиций Пекина по переориентации на глобальные рынки. Даже при наличии значительных пошлин на уровне 102,5% в США, BYD успешно наращивает свое присутствие за пределами американского рынка, строя заводы в Таиланде, Венгрии, Бразилии и Турции. Исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли выразила уверенность, что США не являются обязательным рынком для достижения успеха. "У нас есть много возможностей стать великой компанией с множеством рынков за пределами США", - заявила она в интервью Bloomberg.

Американская политика пошлин и экспортного контроля

В преддверии президентских выборов экономическая политика стала важной темой для Камалы Харрис и Дональда Трампа. Харрис критически отозвалась о планах Трампа по введению новых пошлин, назвав их "налогом на американский средний класс". В то же время она подчеркнула, что сохранит экспортные ограничения, инициированные администрацией Байдена, как стратегический инструмент для ограничения доступа Китая к передовым технологиям.

Экспортный контроль стал ключевым элементом американской стратегии технологического доминирования. Например, ограничения на поставки оборудования для литографии ASML и передовых чипов от Nvidia и AMD уже ограничили возможности Китая в разработке современных полупроводников. Высокопоставленные представители администрации Байдена утверждают, что эти меры помогают США сохранять технологическое преимущество и замедляют развитие китайских компаний в критически важных отраслях.

Китайская реакция: успехи и ограничения

Китайские компании, такие как Huawei и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), пытаются преодолеть барьеры, но сталкиваются с трудностями. Отсутствие доступа к технологиям литографии DUV и EUV задерживает их развитие на несколько поколений. По оценкам, технологический разрыв между Китаем и мировым лидером TSMC составляет около пяти лет.

В других секторах, таких как искусственный интеллект, Китай также сталкивается с серьезными вызовами. В то время как американские корпорации, включая OpenAI, Google и Microsoft, продолжают доминировать в области ИИ, китайские компании, такие как Baidu, работают в условиях ограничений на доступ к чипам и данные, что замедляет их развитие.

Эксперт по Китаю Джордан Шнайдер отметил, что экспортный контроль США, введенный в 2022 году, значительно затруднил развитие передовых китайских чипов для ИИ. Однако он также подчеркнул, что неполное выполнение этих ограничений со стороны США дало китайским компаниям некоторое пространство для маневра.

Глобальная трансформация: стратегии Китая вне США

Понимая сложность выхода на американский рынок, Китай и его ведущие компании активно укрепляют позиции в других регионах. BYD - яркий пример этого подхода. Наращивая производственные мощности в странах Юго-Восточной Азии, Европы и Латинской Америки, китайский автопроизводитель демонстрирует способность адаптироваться к глобальным вызовам и выстраивать долгосрочные стратегии роста.

Несмотря на барьеры, Китай продолжает инвестировать в развитие высокотехнологичных отраслей, включая солнечные панели, литиевые батареи и электромобили. Эти секторы обеспечивают Китаю глобальное лидерство и создают новые экономические возможности, которые могут компенсировать технологический разрыв в полупроводниках и ИИ.

Вызовы для США и глобальные последствия

Хотя США успешно замедляют развитие Китая в некоторых секторах, попытки изоляции могут привести к долгосрочным геополитическим последствиям. Китай активно диверсифицирует свои рынки и выстраивает новые цепочки поставок, что укрепляет его позиции на глобальной арене.

С одной стороны, американские ограничения действительно замедляют технологический прогресс Китая в стратегических отраслях. С другой стороны, успехи Китая в глобальной экспансии показывают, что стратегия экспортного контроля может иметь ограниченную эффективность в условиях растущей многополярности.

Вопрос о том, сможет ли США сохранить свое технологическое превосходство, остается открытым. Одно ясно: глобальная технологическая гонка становится не просто экономическим, но и стратегическим полем боя, где успех зависит от способности адаптироваться к быстро меняющимся условиям.

Полупроводниковая гонка: Китай на пути к технологической независимости

Несмотря на санкции США, Китай демонстрирует устойчивость и амбициозные планы в области полупроводников, активно укрепляя свои позиции в этой стратегически важной сфере. Китайские компании, такие как Huawei, не только адаптировались к новым условиям, но и достигли технологических успехов, которые свидетельствуют о способности Пекина противостоять внешнему давлению.

Резервы оборудования и развитие ИИ

Китайские фирмы в 2023 году накопили рекордные запасы полупроводникового оборудования, включая высокопроизводительные чипы от Nvidia, чтобы подготовиться к дальнейшим ограничениям со стороны США. Согласно данным Bloomberg Intelligence, эти запасы, наряду с оптимизацией вычислительных процессов, позволят Китаю сохранять динамику развития искусственного интеллекта как минимум до 2025 года и далее.

Huawei, одна из ведущих технологических компаний Китая, стала символом этого сопротивления. После того как в 2019 году США включили компанию в черный список торговли, ее продажи временно сократились. Однако инвестиции в исследования и сотрудничество с отечественными поставщиками позволили Huawei восстановить свой бизнес по производству смартфонов. Новейшие устройства компании уже конкурируют с продуктами Apple, укрепляя патриотические настроения на китайских рынках.

В прошлом году Huawei представила смартфон с 7-нанометровым чипом, что многие в США считали недостижимым без оборудования EUV-литографии от ASML. Этот технологический прорыв был воспринят как символ национальной гордости в Китае, особенно в контексте визита министра торговли США Джины Раймондо.

Успехи и вызовы в области производства полупроводников

Согласно прогнозам Goldman Sachs, Китай может достичь уровня самообеспеченности чипами в 40% к 2030 году, что почти в два раза больше ожидаемого уровня в 2025 году. Однако большая часть этого прогресса связана с производством полупроводников старого поколения.

Американские официальные лица скептически оценивают технологические достижения Китая. Они утверждают, что процесс разработки передовых чипов в Китае является дорогостоящим и неэффективным без доступа к передовому оборудованию ASML. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что усилия Китая по накоплению оборудования и чипов Nvidia "имеют ограниченный срок", и заявил, что США намерены усиливать свои позиции в этой области.

Тем не менее, Китай продолжает делать значительные шаги вперед. Например, недавно Пекин порекомендовал государственным организациям использовать новые литографические машины собственного производства с разрешением 65 нанометров, что значительно лучше предыдущих возможностей на уровне 90 нанометров.

Патенты и инновации

Китай также лидирует по числу международных патентных заявок, что свидетельствует о стремлении страны к коммерциализации технологий. Однако остается вопрос о том, насколько эти патенты действительно являются прорывными или же они скорее представляют собой небольшие улучшения существующих технологий.

Shanghai Micro Electronics Equipment Group Co. (SMEE), китайская компания, занимающаяся разработкой оборудования для литографии, недавно подала заявку на патент на машину EUV. Если эта технология будет успешно реализована, Китай станет второй страной в мире, способной производить такие машины, наряду с ASML.

Глобальные последствия

Китайская стратегия в области полупроводников демонстрирует долгосрочный подход к обеспечению технологической независимости. Несмотря на текущие ограничения, успехи Huawei и усилия SMEE подчеркивают способность Китая находить инновационные решения в условиях внешнего давления.

Для США это сигнал о том, что политика санкций и экспортного контроля может быть недостаточной для сдерживания амбиций Пекина. Глобальная гонка за технологическое доминирование продолжается, и её исход определит не только будущее полупроводниковой отрасли, но и баланс сил в мировой экономике.

США и Китай: эскалация технологической конкуренции и её последствия для глобальной экономики

Эскалация противостояния между США и Китаем в области технологий подталкивает обе стороны к поиску стратегий, которые выходят далеко за рамки экономической логики. Сосредоточенность Вашингтона на вопросах национальной безопасности и усилия Пекина по защите и продвижению своих технологий создают новый ландшафт глобальной экономики, где компании сталкиваются с растущими вызовами и неопределённостью.

Экспортный контроль США: стимул для китайской кооперации

Пол Триоло из Albright Stonebridge Group отметил, что ограничения США стимулировали китайские компании к более тесному взаимодействию и совместным усилиям по минимизации зависимости от американских технологий. Несмотря на то, что чипы Huawei пока уступают по производительности решениям Nvidia и Apple, они достаточно эффективны для многих приложений.

"Значительный прогресс достигнут в переходе на процессы, которые минимизируют использование американских инструментов", - заявил Триоло. Однако он подчеркнул, что процесс будет медленным и сложным, особенно на фоне усиливающегося американского контроля над производственными мощностями и инструментами.

Усиление американских мер контроля

США продолжают ужесточать меры по ограничению китайского доступа к технологиям. Помимо экспортного контроля, Байден подписал закон, направленный против TikTok, требующий от китайской материнской компании ByteDance продать свои активы или столкнуться с запретом на деятельность в США. Также рассматриваются меры, которые исключат китайские биотехнологические компании из американских исследований.

Электромобили как поле противостояния

Электромобили стали одной из ключевых арен глобальной конкуренции. Китайская BYD, которая уже обогнала Tesla по объёмам продаж, активно наращивает своё присутствие на международных рынках, включая Европу, Бразилию и Турцию. В отличие от США, которые рассматривают китайские компании как угрозу национальной безопасности, другие страны более открыты для инвестиций BYD, даже если повышают тарифы на импортные автомобили.

Китайская стратегия технологической автономии

Китай усиливает усилия по защите своих передовых технологий. Правительство настоятельно рекомендует автопроизводителям сохранять ключевые технологии электромобилей внутри страны и экспортировать только конечную продукцию. Этот подход направлен на минимизацию утечки технологий, особенно в условиях, когда США наращивают давление.

Разрыв в глобальной экономике

Разворачивающееся противостояние между США и Китаем создаёт всё больше проблем для международных компаний. Питер Мандельсон, бывший европейский торговый комиссар, охарактеризовал ситуацию как "разрыв" в мировой экономике, который осложняет работу глобальных компаний на обоих рынках.

"Это сильный встречный ветер, который дует по всей мировой экономике, и международным компаниям нужно научиться с ним справляться", - заявил Мандельсон.

Долгосрочные последствия

Сдерживание Китая, как отметил Шэнь Мэн из пекинского инвестиционного банка Chanson & Co., может работать в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе Китай найдёт пути обхода ограничений. Это подтверждают усилия Пекина по созданию внутренних производственных цепочек и минимизации зависимости от импорта.

Трамп, в свою очередь, ранее высказывал готовность разрешить китайским автопроизводителям строить заводы в США, что могло бы способствовать созданию рабочих мест. Однако его прошлые попытки внедрить программы, такие как "Чистая сеть", ограничивающую доступ к данным, оказались недостаточно эффективными.

Новый экономический порядок

Технологическое соперничество между США и Китаем становится катализатором структурных изменений в мировой экономике. Усилия обеих сторон по укреплению позиций создают неопределённость для бизнеса, стимулируют создание локальных цепочек поставок и усиливают экономический национализм.

Глобальная экономика всё больше разделяется на блоки, где технологическое лидерство становится важнейшим фактором национальной и экономической безопасности. Итог этого противостояния определит, смогут ли США сохранить своё доминирование или Китай найдёт способы преодолеть ограничения и стать новым лидером в стратегически важных секторах.