Азербайджан может предоставить льготы производителям отечественных автобусов

Продажу автобусов, произведенных на территории Азербайджана, а также импорт запасных частей автобусов для производства на основании подтверждающего документа, предложено освободить от НДС.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в предлагаемой поправке к Налоговому кодексу Азербайджана.

Согласно проекту, продажа автобусов, произведенных на территории Азербайджанской Республики, а также импорт запасных частей автобусов для производственных целей юридическими лицами на основании подтверждающего документа органа (структуры), установленного соответствующим органом Исполнительной власти - будут освобождены от НДС с 1 января 2025 года сроком на 8 лет.

Было отмечено, что более безопасная, экологически чистая транспортная система и сокращение выбросов в атмосферу являются целями устойчивого развития Азербайджана. С этой целью ведется работа по обновлению автобусного парка страны.

В распоряжении №4265 Президента Азербайджанской Республики от 13 января 2024 года об утверждении "распределения средств, предусмотренных в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов)" из государственного бюджета 2024 года в связи с закупкой автобусов с электродвигателями для ООО BakuBus предусмотрено выделение средств в размере 90 миллионов манатов и поручено закупить эти автобусы у поставщика, который будет осуществлять производство в этой области в стране.

Также в ближайшие годы планируется выделение средств в этом направлении.

В то же время в Азербайджане ведутся работы по заключению договоров на локальное производство электрических автобусов с целью обеспечения автобусного парка за счет местного производства.