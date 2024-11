В Азербайджане настоящий рай, очень красивая страна, люди очень щедрые и уважительные, все стараются нам помочь. Очень, очень жаль, что я не могу найти работу и прожить здесь остаток своей жизни, потому что здесь даже еда другая, вкус особенный и погода прекрасная.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend представитель Egypt the Dream Foundation for Development and Innovation Мохаммад Хаггаг.

"Поскольку я инженер-электрик, я разбираюсь в зданиях, в их сильных сторонах. Поэтому я чувствую, что в этом здании на COP29 царит любовь. Несмотря на то, что здание в Дубае на COP28 было красивое, но в нем очень жарко. Я сказал своей команде, что им обязательно стоит посетить Азербайджан. Особенно хочу отметить архитектуру Баку, у вас есть вкус в оформлении, во всем. Главное - это любовь и душа, и поэтому я очень рад быть здесь. Я думаю, мне повезло, что это вижу. Для большинства людей - это самое удивительное и красивое место. Вам очень повезло со страной. Вы должны гордиться Азербайджаном, своим Президентом, своей культурой, радоваться всему, что происходит. Здесь и люди очень красивы, с хорошими манерами, честные", - отметил гость из Египта.

По его словам, проблема, из-за которой не удается решить проблему изменения климата, заключается в том, что не все люди стремятся к практическим шагам.

"Изменение климата - это наша общемировая проблема. И никто не должен смотреть в другую сторону, думать, что его не коснется. Все хотят развиваться, например, продавать свою нефть, но делать это надо с минимальным ущербом природе. Мы говорим о реальных решениях и проектах по борьбе с изменением климата. Если мы объединимся, объединим все страны, несмотря на наши различия, религию, политические взгляды, и встанем в один ряд против происходящих чудовищных изменений климата и сосредоточимся на этой проблеме, будет принимать решения при помощи технологий, плодотворных идей и с грамотной управленческой работой, то обязательно достигнем поставленных целей. Будет создана единая система по решению климатических вопросов, каждая проблема будет находить свое решение", - добавил Мохаммад Хаггаг.

Напомним, что с 11 ноября по 22 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.