Азербайджан и Узбекистан объединяют усилия в нефтегазовой разведке

Министерство энергетики Республики Узбекистан, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и АО "Узбекнефтегаз" заключили соглашение о разделе продукции (СРП), предусматривающее проведение геологоразведочных работ и последующую добычу углеводородов на инвестиционных блоках Устюртского нефтегазоносного региона.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Минэнергетики Узбекистана, документ подписан с целью развития стратегического партнерства между двумя странами и стал важным шагом на пути расширения двустороннего энергетического сотрудничества.

В соответствии с условиями соглашения, на территории площадью не менее 1 тыс. кв. км планируется проведение 3D сейсморазведки. По ее результатам будут начаты буровые работы на одной скважине. В случае обнаружения промышленно значимых месторождений, стороны приступят к их освоению и добыче.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф отметил, что участие в проекте соответствует долгосрочной стратегии компании по укреплению присутствия в Центральной Азии и Каспийском регионе.

"SOCAR с воодушевлением приступает к реализации проекта, применяя накопленный опыт и передовые технологии. Уверены, что это сотрудничество внесет значимый вклад в энергетическую безопасность и развитие инфраструктуры Узбекистана", - заявил он.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подчеркнул, что партнёрство с SOCAR соответствует стратегическим целям страны по привлечению инвестиций и внедрению международных практик. "Устюрт обладает высоким потенциалом, и подписание СРП открывает новые возможности для его освоения. Уверены, что проект станет важным драйвером технологического прогресса и экономического роста", - отметил министр.

Председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков назвал соглашение важным этапом развития отраслевого сотрудничества: "Это укрепляет позиции "Узбекнефтегаза" как надежного и инновационного партнера, открытого к международному взаимодействию и масштабным инвестициям".

Отметим, что соглашение о разделе продукции (СРП) представляет собой контракт между государством и инвестором, предусматривающий право последнего на проведение нефтегазовых операций, включая разведку, разработку и добычу. Модель СРП обеспечивает возврат инвестиций за счёт части добытых ресурсов (компенсационной продукции), а оставшаяся прибыльная продукция распределяется между сторонами в согласованных долях. Такой механизм способствует привлечению прямых иностранных инвестиций, снижению рисков и передаче современных технологий.

На момент публикации материала редакция направила официальный запрос в SOCAR с просьбой предоставить дополнительные комментарии по проекту. Ответ от компании на момент выхода новости получен не был.