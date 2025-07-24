Газпром закрыл газ для Армении

Компания "Газпром Армения" объявила о временной приостановке поставок природного газа в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, причиной стала необходимость проведения аварийно-восстановительных работ на участке магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье", проходящего по территории Грузии.

Отмечается, что работы продлятся до 19:00 26 июля.

Несмотря на приостановку транзита, утверждается, что потребители в Армении не ощутят перебоев: