https://news.day.az/world/1769738.html Газпром закрыл газ для Армении Компания "Газпром Армения" объявила о временной приостановке поставок природного газа в стране. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, причиной стала необходимость проведения аварийно-восстановительных работ на участке магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье", проходящего по территории Грузии.
Газпром закрыл газ для Армении
Компания "Газпром Армения" объявила о временной приостановке поставок природного газа в стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, причиной стала необходимость проведения аварийно-восстановительных работ на участке магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье", проходящего по территории Грузии.
Отмечается, что работы продлятся до 19:00 26 июля.
Несмотря на приостановку транзита, утверждается, что потребители в Армении не ощутят перебоев:
"Снабжение продолжится в полном объеме благодаря использованию внутренних резервов, а также за счет дополнительных поставок газа из Ирана".
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