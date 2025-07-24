Премьер-министр Армении Никол Пашинян отдал приказ подопечным ему "прозападникам" активизироваться и начать жесткие антироссийские действия.

Как передает Day.Az, с таким утверждением выступило издание "Грапарак" со ссылкой на свои источники.

"Дело в том, что все опросы показывают, что время работает против прозападного курса страны. По данным последних опросов Американского международного республиканского института, число избирателей, поддерживающих сближение с Западом, сократилось примерно на 10 процентов.

Если бы референдум о членстве в ЕС был назначен на следующее воскресенье, как бы проголосовали рядовые граждане? 49 процентов респондентов заявили, что проголосовали бы "за", 15 процентов - "против", а 31 процент заявили, что вообще не будут голосовать.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным в сентябре прошлого года, число сторонников членства в ЕС в Армении сократилось примерно на 10 процентов", - пишет издание.

Как отмечает "Грапарак", надежда Пашиняна на предстоящих выборах - проевропейский альянс, с помощью которого он может остаться у власти благодаря поствыборной коалиции:

"Соответственно, в ближайшее время прозападные группы в Армении будут осуществлять активные антироссийские действия, например, 23 августа, в день принятия Декларации независимости, они готовятся провести митинг в Гюмри с требованием вывода 102-й военной базы с территории страны".