Оззи Осборн оставил после себя налоговый долг в миллионы долларов

Распределение наследства экс-фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна "может осложнить" налоговый долг в размере $5 млн, который музыкант оставил после себя. Об этом пишет RadarOnline.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как выяснил сайт, на семье Осборнов значатся две задолженности по налогам: первая - на сумму $689 107,00 - была получена рокером в 2023 году, а вторая - $4 362 410, 00 - годом позже.

"Оззи Осборн гастролировал в последний раз, чтобы расплатиться с долгами? <...> Неясно, получил ли Принц Тьмы (прозвище Оззи Осборна. - "Газета.Ru") гонорар за свое последнее выступление. Это, безусловно, помогло бы ему решить налоговую проблему", - сказано в статье.

Легендарного вокалиста Black Sabbath Оззи Осборна не стало 22 июля в возрасте 76 лет. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба "Астон Вилла" - всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона "Принц тьмы" не мог ходить и весь концерт провел, сидя на черном троне.