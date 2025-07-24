Нефть на мировых рынках подорожала

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость сентябрьского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,41% и составила $68,79 за баррель.

Как передает Day.Az, на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в сентябре, повысилась на 0,49% и составила $65,57.