https://news.day.az/economy/1769739.html Нефть на мировых рынках подорожала В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость сентябрьского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,41% и составила $68,79 за баррель. Как передает Day.Az, на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в сентябре, повысилась на 0,49% и составила $65,57.
Нефть на мировых рынках подорожала
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость сентябрьского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,41% и составила $68,79 за баррель.
Как передает Day.Az, на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в сентябре, повысилась на 0,49% и составила $65,57.
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