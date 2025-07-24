Трамп объявил о соглашении с ЕС по оплате поставок оружия

Страны Европейского союза должны были начать оплачивать США полную стоимость поставляемого Украине вооружения еще три года назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной развитию искусственного интеллекта.

"Мы только что заключили с Европейским союзом соглашение, по которому он будет оплачивать США 100% стоимости всего военного оборудования. Они будут отправлять его в Европейский союз, а затем распределять, и большая часть пойдет в Украину. Но вы давно не слышали таких слов, потому что мы вложили $350 млрд, а теперь отправляем его в Европу, и Европа платит", - сказал он.

"Но они будут тратить эти деньги в Соединенных Штатах на наши оборонные компании. А мы будем отправлять его им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад", - добавил Трамп.

"Несколько недель назад у нас была потрясающая встреча НАТО. То, что произошло, было действительно удивительным. Они согласились увеличить расходы [на оборону] с 2% до 5% [от национального ВВП]. <...> Это большая разница. Это триллионы долларов", - рассказал президент США.