https://news.day.az/world/1769765.html Найдены обломки российского Ан-24 - ВИДЕО В России найдены обломки пассажирского самолета Ан-24. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, на месте крушения обнаружен фузеляж. Отмечается, что самолет не подавал сигналов о возможных проблемах в воздухе. "Самолет пропал с радаров после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды.
Найдены обломки российского Ан-24 - ВИДЕО
В России найдены обломки пассажирского самолета Ан-24.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, на месте крушения обнаружен фузеляж.
Отмечается, что самолет не подавал сигналов о возможных проблемах в воздухе.
"Самолет пропал с радаров после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. По факту пропажи пассажирского самолета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц)"
Напомним, что на борту находились 49 человек - 43 пассажира и 6 членов экипажа.
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