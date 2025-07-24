Найдены обломки российского Ан-24

В России найдены обломки пассажирского самолета Ан-24.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, на месте крушения обнаружен фузеляж.

Отмечается, что самолет не подавал сигналов о возможных проблемах в воздухе.

"Самолет пропал с радаров после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. По факту пропажи пассажирского самолета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц)"

Напомним, что на борту находились 49 человек - 43 пассажира и 6 членов экипажа.