https://news.day.az/society/1769740.html Скончался экс-депутат Милли Меджлиса - ФОТО Бывший депутат Милли Меджлиса Азербайджана Хангусейн Казымлы скончался на 83-м году жизни. Как сообщает Day.Az, прощание и похороны состоятся сегодня на Ясамальском кладбище. Х.Казымлы являлся председателем Партии социального благосостояния Азербайджана. Он был депутатом Милли Меджлиса I, II, III, IV и V созывов.
Скончался экс-депутат Милли Меджлиса - ФОТО
Бывший депутат Милли Меджлиса Азербайджана Хангусейн Казымлы скончался на 83-м году жизни.
Как сообщает Day.Az, прощание и похороны состоятся сегодня на Ясамальском кладбище.
Х.Казымлы являлся председателем Партии социального благосостояния Азербайджана. Он был депутатом Милли Меджлиса I, II, III, IV и V созывов.
В 2002 году указом Президента Азербайджана был награжден орденом "Шохрат".
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