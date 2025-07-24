Скончался экс-депутат Милли Меджлиса

Бывший депутат Милли Меджлиса Азербайджана Хангусейн Казымлы скончался на 83-м году жизни.

Как сообщает Day.Az, прощание и похороны состоятся сегодня на Ясамальском кладбище.

Х.Казымлы являлся председателем Партии социального благосостояния Азербайджана. Он был депутатом Милли Меджлиса I, II, III, IV и V созывов.

В 2002 году указом Президента Азербайджана был награжден орденом "Шохрат".