На границе Таиланда и Камбоджи произошли боевые столкновения

Таиланд и Камбоджа обвинили друг друга в начале боевых столкновений на границе двух стран, сообщает Reuters. По данным агентства, столкновения начались рано утром 24 июля возле спорного храма Та Моан Тхом на границе двух стран, передает Day.Az со ссылкой на meduza.io.

Власти провинции Сурин в Таиланде заявили, что Камбоджа обстреляла из артиллерии один из населенных пунктов, в результате чего погибли два местных жителя. В армии Таиланда заявили, что камбоджийские войска открыли огонь, в результате чего ранения получили два тайских солдата.

При этом представитель министерства обороны Камбоджи заявил, что войска Таиланда совершили неспровоцированное вторжение, и камбоджийские силы ответили в порядке самообороны.

По данным обеих сторон, после начала столкновений истребитель F-16 армии Таиланда атаковал цели в Камбодже. По данным тайской армии, под удар попала военная цель. В свою очередь, Минобороны Камбоджи заявило, что истребители сбросили две бомбы на дорогу. Военные Камбоджи заявили, что "решительно осуждают безрассудную и жестокую военную агрессию Королевства Таиланд против суверенитета и территориальной целостности Камбоджи".

Напряженность между двумя странами возникла в мае после того, как во время непродолжительной перестрелки погиб камбоджийский солдат. На этой неделе Таиланд обвинил Камбоджу в установке мин в спорном районе, в результате чего ранения получили три солдата. В Камбодже эти обвинения отвергли, заявив, что солдаты отклонились от согласованных маршрутов.

Столкновения на границе начались после того, как Таиланд 23 июля объявил, что отозвал своего посла в Камбодже и решил выслать посла Камбоджи в Бангкоке.

Таиланд также закрыл границу с Камбоджей.