В США заработала спутниковая связь на смартфонах

В США после нескольких месяцев тестирования официально запустили сервис спутниковой связи. Об этом сообщает издание Engadget, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сервис T-Satellite предоставляют корпорация Илона Маска SpaceX и сотовый оператор T-Mobile. Услуга позволяет отправлять смс со смартфонов без подключения к традиционной сотовой сети. Связь налажена через спутники Starlink. В SpaceX и T-Mobile заметили, что сервис будет полезным в регионах без хорошего покрытия связи и в случае стихийных бедствий.

Работу сервиса обеспечивают 650 спутников на низкой околоземной орбите. Кроме функции отправки смс потребители смогут пользоваться Google, AllTrails, AccuWeather и рядом других приложений без работающего мобильного интернета.

Для абонентов T-Mobile услуга предоставляется бесплатно. Абоненты других операторов могут подключить ее за 10 долларов в месяц. Также абсолютно все жители и гости США смогут бесплатно позвонить через T-Satellite по номеру 911, чтобы вызвать экстренные службы. Сервис тестировали на территории Соединенных Штатов с февраля.