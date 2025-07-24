Бывший американский президент Джо Байден продал права на мемуары издательству Hachette Book Group, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сумма сделки составила десять миллионов долларов, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Так, книга оказалась дешевле мемуаров 42-летнего президента США Билла Клинтона, за которые он выручил 15 миллионов долларов, а также истории 44-го американского лидера Барака Обамы и его жены Мишель, права на публикацию которых были проданы за 60 миллионов долларов.

Интересы Байдена, по данным издания, представляло агентство талантов Creative Artists Agency. Сроки выхода книги не уточняются, поскольку это будет зависеть от состояния здоровья 82-летнего политика.