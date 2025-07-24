https://news.day.az/society/1769757.html Пожар в горной местности в Физули взят под контроль Пожар, произошедший в горной местности возле села Юхары Яглывенд Физулинского района, взят под контроль благодаря необходимым и неотложным мерам, предпринятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, его распространение предотвращено. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы МЧС.
Пожар в горной местности в Физули взят под контроль
Пожар, произошедший в горной местности возле села Юхары Яглывенд Физулинского района, взят под контроль благодаря необходимым и неотложным мерам, предпринятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, его распространение предотвращено.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы МЧС.
В настоящее время принимаются меры по полному тушению пожара. К мероприятиям привлечены силы авиационного отряда и Государственной службы противопожарной охраны МЧС.
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