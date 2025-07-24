Трамп подписал указы по развитию ИИ в США

Президент США Дональд Трамп подписал в среду три исполнительных указа, которые нацелены на развитие технологии искусственного интеллекта (ИИ) в стране и наращивание экспорта различных разработок на ее основе.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер заявил выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной развитию искусственного интеллекта.

"Америка - это страна, которая начала гонку в сфере ИИ. И как президент Соединенных Штатов я сегодня объявляю, что Америка ее выиграет", - сказал Трамп. Он заверил, что США сейчас "очень сильно опережают Китай в сфере ИИ" и намерены закрепить это превосходство.