В Баку состоялось феерическое открытие Dream Fest

На залитом солнцем побережье Каспийского моря снова зазвучала музыка мирового масштаба - во второй раз в курортном городке Sea Breeze проходит ярчайшее событие лета Dream Fest, сообщает Trend Life.

Тысячи поклонников, сверкающие сцены, зажигательные танцы под открытым небом и звёзды, сияющие как на небе, так и на сцене. Здесь собрались мировые звезды, исполнители легендарных хитов и топовые артисты, чтобы подарить зрителям незабываемые дни музыки, танцев и потрясающих впечатлений. Это не просто фестиваль, это - музыкальное путешествие длиной в 4 дня, где каждый вечер превращается в настоящую магию.

Открытие фестиваля - как вспышка фейерверка! В первый день выступили EMIN, Зульфия Ханбабаева, Brandon Stone, Тунзаля Агаева, Merab Amzoevi, Роза Зергерли, AYSEL, Анар Агаев, Нигяр Джамал, Мири Юсиф, Николь Шерзингер, Айгюн Кязымова, Замиг Гусейнов, IVKA , Фаиг Агаев, EFENDI, Cosa Nostra, Elene Ninidze, Sevanna, Государственный ансамбль танца и различные хореографические и эстрадные коллективы. Ведущие вечера - харизматичные Мурад Дадашов и Хусния Магеррамова - зажгли не меньше артистов!

А когда солнце скрылось за горизонтом - небо стало полотном: пятьсот дронов "нарисовали" карту Азербайджана, различные достопримечательности, а также символы фестиваля.

Завершился вечер праздничным фейерверком.

Четыре дня фееричных шоу, аутентичный восточный колорит, атмосфера легендарного фестиваля мирового уровня и увлекательная программа для гостей. Важная традиция Dream Fest - открытие памятных звезд культовых персон на аллее Sea Breeze Walk of Fame. Каждый день зрителей ждут не только концерты, но и торжественные церемонии с участием мировых знаменитостей, красная ковровая дорожка для встречи с артистами, впечатляющая развлекательная программа и много приятных сюрпризов от организаторов.