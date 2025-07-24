Бывший главный тренер сборной Украины возглавил "Нефтчи"
Стало известно имя нового главного тренера мужской баскетбольной команды "Нефтчи".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, серебряного призера чемпионата Азербайджана возглавил бывший наставник сборной Украины Виталий Степановский .
С 43-летним специалистом подписан годичный контракт. Его главная цель - успешное выступление в групповом этапе Кубка Европы и чемпионате страны.
Украинец, покинувший пост главного тренера национальной сборной после неудачи на Евро-2025, с декабря 2024 года не работал. Под руководством Степановского клуб "Химик" (Южный) дважды выиграл чемпионат Украины. Он также тренировал румынскую "Крайову" и эстонскую "Парну".
Отметим, что "Нефтчи" завершил сезон под руководством грузинского тренера Давити Чивчивадзе.
"Черно-белые" попали в первую группу регулярного чемпионата Кубка Европы. За выход в следующий этап бакинцы поборются с "Калевом/Крамо" (Эстония), "Бурсаспором" (Турция) и "Трефлем" (Польша).
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